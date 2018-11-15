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Прошу совета: не умею просить денег у мужчины
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Прошу совета: не умею просить денег у мужчины 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я родилась в многодетной семье, родители нас любили как могли, но денег всегда не хватало, поэтому я всегда стремилась найти работу. Мама пыталась меня отговаривать, боялась, что учеба пострадает, но я успевала и в школе, и промоутером подрабатывать. Поступила в институт, возможностей стало больше. Я давно не завишу от родителей, стараюсь им помогать, и очень этим горжусь. Тот же подход я перенесла и в отношения с мужчинами, я всегда за себя платила на свиданиях, никогда не просила цветов, подарков и тем более денег. Но подруги говорят, что это неправильно. Мужчина должен обеспечивать! Но со мной что-то не так, я не знаю, как сказать, что в чем-то нуждаюсь.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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