Прошу совета: надо ли говорить об измене зятя?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я попала в очень неприятную ситуацию. Сестра уехала с детьми отдыхать, и в это время я случайно увидела в ресторане ее мужа вместе с какой-то девицей. Они меня не видели, я наблюдала, но подойти не решилась, растерялась. Судя по их общению, это не первая встреча, дома провела небольшое расследование в соцсетях, девица — коллега моего зятя по работе.

Когда сестра с племянниками вернулась из отпуска, я не смогла сразу все рассказать ей, она была такая счастливая, загорелая, отдохнувшая. Но теперь я поняла, что мне теперь сложно приходить к ним в гости, встречаться на семейных праздниках (недавно был день рождения племянника), общаться с зятем как раньше. Сестра ни о чем не подозревает, как я понимаю. Не знаю, что делать.

Расскажу — потом стану врагом семьи, дети будут без отца, да и материально сестре будет тяжело, она недавно на работу из декрета вышла. Промолчу — стану сообщницей, получается, покрою его грех. Сестру и племянников жаль. Я сама когда-то измену не простила, но у меня нет детей, мне легче было.