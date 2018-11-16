Прошу совета: в России женщин за 30 никто не ждет

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 38 лет и я уже отчаялась встретить нормального мужчину в России. Завела анкету на международном сайте, отсеяла совсем неподходящих, и в итоге у меня начались отношения с одним немцем. Ему 40 лет, он инженер, не был женат, но хочет семью и детей, и открыто об этом говорит. Сначала переписывались, потом начали общаться в скайпе (на английском), он приезжал в Москву, я летала в Германию (он оплатил билеты), вместе отдыхали.

Позвал замуж, я почти согласилась, но ни родня, ни подруги меня не поддерживают. Семья твердит про патриотизм, подруги удивляются, зачем мне немец, можно же и здесь кого-то найти. Но мне не нужен кто-то!

Я много лет пыталась наладить личную жизнь здесь, но это просто безнадега. Устала слышать от мамы и подружек, что в моем возрасте нужно "снизить планку", радоваться разведенным и женатым, потому что я уже "неликвид" и не могу рассчитывать на адекватного мужчину. Ровесники-мужчины и даже те, кто старше, нагло заявляют, что женятся на девушке не старше тридцати. То есть после 30 женщина в России может только умереть или должна цепляться за любые штаны, чтобы не быть одинокой.

Но почему так? Я образованная, умная, сделала карьеру, хорошо выгляжу, почему я должна соглашаться на кого-то? Речь не о принце, о нормальном человеке.

Сейчас я в растерянности, с одной стороны, немного страшно менять налаженную жизнь и быт, здесь у меня хорошая работа и квартира. С другой стороны, я понимаю, что в России меня, как и многих женщин за 30, никто и ничего не ждет. Почему российские мужчины не ценят своих женщин?