Прошу совета: муж все деньги тратит на своих родных

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

У меня никогда не было установки — выйти замуж, сесть на шею и ножки свесить. Я считаю, что женщина должна работать и так же, как и мужчина, вкладываться в общий бюджет и быт. Мы живем в съемной квартире, планируем ипотеку, но мой муж почти все деньги тратит на своего ребенка от первой жены и родителей. Причем ему звонят в любое время дня и ночи и сообщают о нуждах, то сапоги прохудились — нужны новые, то телефон глючит — опять нужен новый. Раньше я не так это замечала, но в последнее время у мужа сложности на работе, доход стал ниже, и вот он уже просит у меня денег на свою семью. Я не могу отказать, но хочу как-то намекнуть, что, может быть, родители и бывшая поумерят аппетиты и будут просить что попроще, а не самое дорогое.