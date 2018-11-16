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Муж все деньги тратит на своих родных
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Прошу совета: муж все деньги тратит на своих родных 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
У меня никогда не было установки — выйти замуж, сесть на шею и ножки свесить. Я считаю, что женщина должна работать и так же, как и мужчина, вкладываться в общий бюджет и быт. Мы живем в съемной квартире, планируем ипотеку, но мой муж почти все деньги тратит на своего ребенка от первой жены и родителей. Причем ему звонят в любое время дня и ночи и сообщают о нуждах, то сапоги прохудились — нужны новые, то телефон глючит — опять нужен новый. Раньше я не так это замечала, но в последнее время у мужа сложности на работе, доход стал ниже, и вот он уже просит у меня денег на свою семью. Я не могу отказать, но хочу как-то намекнуть, что, может быть, родители и бывшая поумерят аппетиты и будут просить что попроще, а не самое дорогое.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум28
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