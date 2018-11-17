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Прошу совета: бывшая жена дарит подарки моему мужу
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Прошу совета: бывшая жена дарит подарки моему мужу 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы женаты 6 лет, особых проблем в семье никогда не было. У мужа это второй брак, от первого есть дочь, которая живет с нами. Лизе 17 лет, она прекрасная девушка, мы с ней отлично ладим. Но в последние несколько месяцев меня стал тревожить один момент, касающийся бывшей жены мужа.
Лиза часто за ужином начала упоминать, что встречалась с мамой и та интересовалась, как дела у папы, что у него нового и т.п. Я решила не заострять на этом внимания. Но месяц назад Лиза вручила отцу новенький смартфон со словами, «это тебе подарок от мамы, она просила передать». Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. А три дня назад у мужа был день рождения, и вновь Лиза преподнесла отцу презент, который просила передать ее мать. На этот раз в подарочном пакете оказались аксессуары для фотоаппарата (муж — фотограф).
Спросила Сергея, примет ли он этот подарок (телефон, подаренный ранее, так и лежит не распакованный в тумбочке), он замялся и начал говорить, что это и подарок Лизы, что обижать дочь не хочет, да и бывшую жену тоже, ведь презент сделан от чистого сердца.
Мне это совсем не нравится. И я не понимаю, как быть. Стоит ли поговорить с Лизой и попросить не приносить домой подарки для папы от его бывшей жены? Надо ли требовать от мужа вернуть подарки или спустить все «на тормозах»? Или, может быть, позвонить бывшей жене супруга и самой ей все объяснить?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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