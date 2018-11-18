Прошу совета: я люблю двоих мужчин

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Можете забросать меня камнями, я к этому привыкла. Но я не за осуждением, а советами. Тот, кто был в моей ситуации — поймет меня.

В молодости я встречалась с парнем, с которым у нас была грандиозная любовь, как я понимаю теперь. Но когда он ушел в армию, спустя полтора года его отсутствия, я пришла к выводу, что у нас была просто страсть, привычка. Мы решили разойтись. Я встретила нового мужчину и мы поженились. После свадьбы прошло около года — тогда я поняла, что в моем сердце первая любовь тоже не угасла. Но и мужа своего я люблю! Детей у нас пока нет, меня разрывает между двумя. Тот, из моей юности, тоже не потерял чувств ко мне. Ждет, пока определюсь. Муж, конечно, ничего не знает, но я ему и не изменяю физически. Просто в моем сердце два человека. Я не могу найти выход.