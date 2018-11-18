Ещё
Прошу совета: я люблю двоих мужчин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: я люблю двоих мужчин 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Можете забросать меня камнями, я к этому привыкла. Но я не за осуждением, а советами. Тот, кто был в моей ситуации — поймет меня.
В молодости я встречалась с парнем, с которым у нас была грандиозная любовь, как я понимаю теперь. Но когда он ушел в армию, спустя полтора года его отсутствия, я пришла к выводу, что у нас была просто страсть, привычка. Мы решили разойтись. Я встретила нового мужчину и мы поженились. После свадьбы прошло около года — тогда я поняла, что в моем сердце первая любовь тоже не угасла. Но и мужа своего я люблю! Детей у нас пока нет, меня разрывает между двумя. Тот, из моей юности, тоже не потерял чувств ко мне. Ждет, пока определюсь. Муж, конечно, ничего не знает, но я ему и не изменяю физически. Просто в моем сердце два человека. Я не могу найти выход.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что известно о родном брате Аллы Пугачевой8
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Подросшая дочь Хабенского произвела фурор в Сети20
5 признаков никчемных мужчин
Тест: что обсуждают за вашей спиной6
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
10:00
Актёры, женившиеся на фанатках
Любовь Звёзды
10:03
Блюда, которые страшно пробовать
Еда
02:53
Известные мужчины, которые любят макияж
Звёзды Красота
10:55
За что недолюбливают Ольгу Бузову
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
00:59
Названо имя самой сексуальной женщины России
Красота Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение