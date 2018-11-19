Прошу совета: мать настраивает против меня детей

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Живем с мужем уже 10 лет, дочке 9 лет, сыну 5. Сейчас я беременна третьим ребенком. Чувствую себя не слишком хорошо, а с детьми многое успевать надо. Муж все время на работе, помогать старается, но физически редко может это сделать. Решили попросить о помощи мою маму. Но, честно говоря, я этому уже не слишком рада.

За последние два с половиной месяца, что мама живет с нами, у меня сильно испортились отношения с детьми. Дочь стала со мной спорить, огрызаться, я для нее будто стала пустым местом. Зато бабушка — непререкаемый авторитет! Недавно дочка заявила, что я вообще с ними общаться не умею, и она хочет жить с бабушкой.

Моя мать отрицает свое влияние на детей, заявляя, что они сами все видят и понимают. Конечно, видят! Когда она при них начинает меня поносить, предъявлять претензии и высказывать, что я неправильно воспитываю детей!

Я уже тысячу раз с ней говорила на эту тему, но все бесполезно. Я же отчетливо вижу, что моя собственная мать вольно или невольно настраивает против меня моих собственных детей… Не знаю, что мне делать.