Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я с уважением отношусь ко взрослым людям, но здесь мне трудно заставить себя найти на это силы.

Эта женщина может позволить себе пригласить к нам в дом свою подругу и при мне начать обсуждать мои кулинарные и любые другие хозяйственные способности. Для нее считается нормой заваливаться к нам домой в принципе.

Учитывая, что в детстве мой муж, то есть ее сын, маму видел не слишком часто, а воспитанием занимались в основном бабушки, она еще считает возможным рассказывать о том, какая она мать-героиня, ведь у нее два сына! А моя дочь — это, считай, не рожала! С девочками делать нечего. Вот выносить и родить сыновей — дело героическое и действительно стоящее. А еще она сокрушается, что у ее внучки — нашей дочери — мои темные глаза, ведь это говорит о присутствии каких-то ненужных корней в моем роду.

Я больше не могу ее выносить. Но свести общение совсем на нет — не выходит. Как мне быть? Где набраться терпения, да и стоит ли?