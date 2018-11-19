Ещё
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна 

Рамблер 1 час назад
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я с уважением отношусь ко взрослым людям, но здесь мне трудно заставить себя найти на это силы.
Эта женщина может позволить себе пригласить к нам в дом свою подругу и при мне начать обсуждать мои кулинарные и любые другие хозяйственные способности. Для нее считается нормой заваливаться к нам домой в принципе.
Учитывая, что в детстве мой муж, то есть ее сын, маму видел не слишком часто, а воспитанием занимались в основном бабушки, она еще считает возможным рассказывать о том, какая она мать-героиня, ведь у нее два сына! А моя дочь — это, считай, не рожала! С девочками делать нечего. Вот выносить и родить сыновей — дело героическое и действительно стоящее. А еще она сокрушается, что у ее внучки — нашей дочери — мои темные глаза, ведь это говорит о присутствии каких-то ненужных корней в моем роду.
Я больше не могу ее выносить. Но свести общение совсем на нет — не выходит. Как мне быть? Где набраться терпения, да и стоит ли?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»
Как выглядят российские знаменитости без макияжа5
В чем соблазняли мужчин наши бабушки2
Ярмольник женился на возлюбленной Высоцкого10
Прошу совета: в России женщин за 30 никто не ждет507
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
05:46
«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»
Любовь
03:06
Несложные советы: правильный список домашних дел
Дом и сад
02:36
В чем соблазняли мужчин наши бабушки
Мода
03:20
Почему неприлично краситься на людях
Психология
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
04:23
Ярмольник женился на возлюбленной Высоцкого
Звёзды Любовь
10:36
Певцы со спорными талантами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение