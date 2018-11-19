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Прошу совета: как выгнать дочь из квартиры
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Прошу совета: как выгнать дочь из квартиры 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Prime Film Productions LLC
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я мать-одиночка, вырастила и воспитала дочь одна, мне никто не помогал. Сама всего добилась, и считаю, что обеспечила дочери неплохой старт. Сейчас она взрослая, у нее и самой уже своя семья, муж, ребенок. Прописана она у своего отца, с которым мы в разводе чуть ли не с рождения дочери, внучка, вроде, прописана там же.
Поначалу они с мужем снимали квартиру, но в декрете стало тяжеловато, у меня как раз освобождали квартиру жильцы, и дочь попросилась временно пожить. Я пустила, денег не брала, думала, они будут копить на свое жилье, и вот спустя шесть лет я прошу их съехать с квартиры. Подвернулось заманчивое предложение купить дом с участком, там есть все, а самое главное — это ИЖС, а не просто какой-то там садовый домик.
Прошу дочь съехать, а она ни в какую. Кричит, ты мне не мать, как смеешь, так поступать, а то что мать сама заработала, устала и хочет пожить на природе подальше от города, это ее не волнует. И главное, ведь она наследница. Не знаю как ее убедить и как выгнать из моей квартиры.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум2
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