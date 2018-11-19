Прошу совета: как заставить зятя работать

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Любовь-любовью, конечно, но это же никуда не годится. Дочь моя вкалывает на основной работе и подрабатывает удаленно еще, а он, видите ли, ищет себя.

Знаете таких: и тут не для него работа, и там мелковато, а здесь вообще платят копейки. В итоге сидит, ждет пока у него бизнес нарисуется без его участия, да сразу доход чтобы грандиозный приносил.

Дочка жалеет, говорит, что он действительно работы хорошей достоин, просто ему нужно время найти свое дело, а я смотреть не могу, как он дома сидит, а она впахивает, а вечерами еще тому супы варит. Боюсь, ее терпение тоже скоро лопнет. Может, мне с ним как по-человечески поговорить, пусть хоть как-то поучаствует в пополнении семейного бюджета?