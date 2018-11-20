Прошу совета: жена сына не хочет работать

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Живем — не бедствуем, но лишь потому, что каждый в семье вносит посильную лепту в общий бюджет. Этой весной сын женился. Невестка незадолго до свадьбы ушла с работы. Сказала, что подготовка к женитьбе много времени отнимает. С тех пор так никуда и не устроилась.

Свадебным подарком от нас с мужем стала квартира, которую мы раньше сдавали, а теперь отдали молодым. Получается, что теперь мы и свой доход урезали, ведь денег от сдачи больше нет. Но тут и сыну жена перестала помогать — все дома сидит. Он ей ничего не говорит, но я вижу, что ему неприятно ее безделье.

По дому вроде помогает, но лучше бы работала, пока есть силы и возможность. А если ребенок, то ведь и в декрет не уйдешь — работы же нет. Совсем девчонка о будущем не думает, я так понимаю.

Лезть с советами к невестке не хочу. Но может мне все же пора высказаться?