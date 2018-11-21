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«Я больна, но врачи не могут поставить диагноз»
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Прошу совета: я больна, но врачи не могут поставить диагноз 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Все началось с того, что у меня по выходным стала болеть голова. Я не фанат таблеток, поэтому терпела и выяснила, что боль действительно невыносимая. Почему-то я решила, что это может быть рак, хотя никаких предпосылок к этому не было. Стала читать симптомы в интернете, конечно, все подходило! Тогда я пошла по врачам, прошел уже год, но никто не может выяснить, почему головные боли продолжаются.
Но самое главное, что с тех пор я просто одержима тем, что больна раком. Я читаю истории заболевших людей каждый день, а потом не сплю ночами и представляю, что я буду делать, если узнаю свой диагноз. Когда я посещаю очередного врача, который ничего не находит, мои приступы паники прекращаются на время, но когда голова заболевает, я снова начинаю бояться. Это меня просто изводит! Мне все говорят, что я здорова, что головные боли случаются из-за давления, недостатка жидкости в организме, голода, но я почему-то уверена, что у меня что-то серьезное!..
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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