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Прошу совета: не хочу рожать без машины 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Муж говорит, что мне пора рожать. А я не хочу без автомобиля. У нас в семье всего одна машина (его), и я не представляю, как буду передвигаться по городу на большом сроке и после родов.
Он клянется, что будет подвозить, но я же знаю, что он не всегда сможет подстроиться. Толкаться в общественном транспорте по утрам с коляской то еще удовольствие, а такси станет целой статьей расходов. Муж говорит, что я совсем уже обнаглела, другие же рожают. Но если другие с крыши прыгают, мне тоже теперь? Не считаю, что обнаглела, а просто рационально и трезво смотрю на вещи. А вы бы стали рожать без машины?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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