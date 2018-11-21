Прошу совета: не хочу рожать без машины

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Муж говорит, что мне пора рожать. А я не хочу без автомобиля. У нас в семье всего одна машина (его), и я не представляю, как буду передвигаться по городу на большом сроке и после родов.

Он клянется, что будет подвозить, но я же знаю, что он не всегда сможет подстроиться. Толкаться в общественном транспорте по утрам с коляской то еще удовольствие, а такси станет целой статьей расходов. Муж говорит, что я совсем уже обнаглела, другие же рожают. Но если другие с крыши прыгают, мне тоже теперь? Не считаю, что обнаглела, а просто рационально и трезво смотрю на вещи. А вы бы стали рожать без машины?