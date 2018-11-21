Прошу совета: заочно простила мужу его женщин

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Недавно узнала, что муж изменяет. Было обидно, но виду не подала. Для себя рассудила — это мне наказание, потому что сама гуляла, когда у нас с ним отношения только начинались. Теперь мы квиты и урок этот мне жить преподала. Но что делать дальше? Прошлое я забыть готова, но в будущее такую грязь нести не хочу. Хочу, чтобы понял: этих любовниц припоминать ему не буду, а вот последующей измены уже не вынесу.

Стоит ли честно поговорить с мужем или все уже потеряно? О своих похождениях рассказывать не хочу. Что было, то прошло.