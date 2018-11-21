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«Для секса мужу нужен целый ритуал» 

Спид-Инфо 1 час назад
Фото: Спид-Инфо
Мой муж — прекрасный отец, добытчик, душа компании. Жаловаться не на что, но в душе я все-таки несчастна. Проблема у нас интимного плана. И скорее для меня, чем для Сережи.
У него все хорошо по мужской части, но что бы это «все» заполучить, надо сильно постараться. У нас не бывает спонтанного секса, нельзя просто обнять, поцеловать любимого и ждать, что он накинется.
Мужу нужен целый ритуал с подготовительным периодом. Во-первых, предупредить о своем желании. Во-вторых, зажечь свечи, приготовить особенный ужин. На мне не должно быть ничего эротического. Мы ведем себя как ни в чем не бывало. Болтаем, едим. Уже потом я начинаю мягко намекать, ходить вокруг да около этой темы, улыбаться. Затем подсаживаюсь к мужу все ближе и ближе. Он вроде бы до самого конца не понимает, чего я от него хочу. Я становлюсь смелее, а он отнекивается. Ведет себя как трепетная лань!
Все это странно для меня — после стольких-то лет брака. Поначалу мне даже нравилось: чувствовала себя охотницей, думала, что это игра. Но она слишком затянулась. Я хочу, чтобы это мне накрыли красивый стол, меня добивались, а не наоборот! Я словно выпрашиваю то, что принадлежит мне по праву. Вымаливаю даже, стелюсь. Разве это нормально? Пыталась поговорить с Сережей. Он делает вид, что ничего не понимает и даже обижается. Я сдаюсь, вспоминая другие его качества. И соглашаюсь на его правила, и получаю суррогат желаемого. Да муж еще делает это очень медленно и печально! Словно каждый раз хоронит нашу половую жизнь окончательно.
И. М., Севастополь
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