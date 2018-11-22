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Прошу совета: подруга унижает меня при общих знакомых 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы дружим с детского сада. Вместе играли в песочнице, сидели за одной партой, поступили в институт. Даже замуж вышли с разницей всего в две недели, дети у нас ровесники.
Я всегда была довольно тихой, а Н. любила всеобщее внимание, всегда хвасталась, оттесняла меня на второй план. Я не жаловалась, не люблю быть центром вселенной. Хотя порой я замечала, что она пытается меня подколоть, задеть как-то. Но я предпочитала не обращать на это внимания.
Мы до сих пор общаемся, наши мужья дружат, общих знакомых полно. И вот в компании она постоянно меня задевает: и поправилась я сильно, и готовить не умею, и работу выбрала не престижную (я учитель), да и дети у меня посредственные, не имеющие никаких талантов…
При этом в общении наедине она себе таких высказываний не позволяет. Что находит на нее в компании, не знаю. По привычке молчу, но уже чувствую, что чаша терпения скоро переполнится.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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