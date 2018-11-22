Прошу совета: бросаю парней первая из-за страха быть обманутой

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Таких, как я, называют "динамщица", но все сложнее, чем кажется.

Я симпатичная девушка из обеспеченной семьи. Машина и квартира есть, о деньгах думать особо не приходится, так что могу себе позволить и дорогие покупки, и жизнь на широкую ногу. Я много за собой ухаживаю, выгляжу на все сто, но совсем не глупышка из анекдотов.

От парней отбоя нет, но я почти уверена, что каждый из них не видит во мне просто девочку-красавицу, которой можно похвастаться перед друзьями, мол, "смотри, какую я себе отхватил". Как только обнаруживаю первые признаки такого ребячества и несерьезного отношения к себе, сразу бросаю этого мужчину.

Думаю, так и останусь одна до старости, а так хочется нормальных серьезных отношений. Как разорвать этот замкнутый круг?