Наболело: «Хочу оставить сына мужу, но все осуждают»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Мы с мужем решили развестись после почти 12 лет брака. Причин много, накапливались годами, потом до меня начали доходить слухи о его загулах, и я решила поставить точку. Нашему сыну в этом году исполнилось 10 лет. Муж ребенка очень хотел, был счастлив, когда родился именно сын. В детстве у него было слабое здоровье, мне пришлось сделать большой перерыв в карьере, заниматься домом и возиться с сыном, хотя я никогда не хотела быть домохозяйкой. Только четыре года назад все окончательно наладилось, я вышла на работу, пришлось начинать снова и почти с нуля, но смогла получить хорошую должность. График такой, что переработки у нас обычное дело, но и платят хорошо.

Когда встал вопрос о разводе, я предложила мужу забрать сына к себе. Все это время мы жили в квартире, которая была подарена мужу его родителями еще до свадьбы, и бывший не горит желанием делиться. У меня есть маленькая однушка, в которой я жила до свадьбы, раньше мы ее сдавали, предполагалось, что это будет квартира для сына. Я вернусь туда, но жить в однушке с ребенком неудобно и ему, и мне. Я готова платить алименты по закону, но сыну в отцовской двушке будет точно удобнее, чем со мной в тесноте.

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Узнав о моем намерении, муж встал на дыбы и сказал, что дети всегда остаются с матерью, что у него нет времени на ребенка, он работает (но я-то тоже работаю), и что это недопустимо. А я, по его мнению, должна выкручиваться, как все женщины, которые и работают, и занимаются детьми. Кроме того, у него там личная жизнь вот-вот наладится, и его будущая от ребенка совсем не в восторге. Сейчас свекровь обрывает телефон, говорит, что я мать и я обязана. А если я оставлю сына мужу, то он его сплавит им, а в планы бабушки и дедушки совсем не входит воспитание внука.

Сын совсем не против жить с отцом, они всегда дружили. И он уже не настолько маленький, что с ним надо быть круглосуточно. Но муж бьется в истерике. Он не может, не умеет и не хочет. Как будто, мы не вместе ответственны за нашего ребенка, а только я.

Родственники и подруги тоже твердят, что я мать и должна. Но у него есть и отец! Почему он ребенку ничего не должен? Почему у нас принято, что мужчина сваливает, отделываясь редкими алиментами, и спокойно дальше строит свою жизнь, а женщины получают клеймо разведенки с багажом и обречены все проблемы воспитания и содержания решать сами?