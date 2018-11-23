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Прошу совета: узнала о молодом любовнике матери 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Узнала я об этом совершенно случайно: взяла ее телефон, чтобы позвонить своей дочке (мой разрядился), а на экране высветилось сообщение интимного характера. Я пару дней мучилась, а потом все же попросила маму объясниться.
Она отреагировала спокойно, сказала, да, встречаюсь с мужчиной, ему 28 лет (на секундочку, мне 25, маме 50 через месяц стукнет). Сказать, что я в шоке, значит, не сказать ничего. У нас всегда была прекрасная семья, папа маму обожает, на руках готов носить и сейчас ни о чем не подозревает. А она его обманывает, да еще с молоденьким парнем!
Мама говорит, что объяснять мне ничего не собирается, не обязана. Уходить от папы тоже не планирует. Но и рвать связь с любовником тоже пока не готова. Ее все устраивает. А у меня теперь вся жизнь с ног на голову… Не знаю, как с ней общаться и мучаюсь вопросом, стоит ли рассказать все отцу.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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