Прошу совета: почему нынешние мужчины такие жадные

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 27 лет, я симпатичная, ухоженная и стройная, с чувством юмора, могу поддержать любой разговор. Работаю, неплохо получаю, живу с родителями. Так как в последнее время личная жизнь в реале не задалась (был служебный роман с коллегой, но разошлись), решила зарегистрироваться на сайте знакомств.

В общем, большинство мужчин — караул. Алиментщиков отсеяла сразу, по опыту свидания с одним таким знаю, что весь вечер будут ругать свою бывшую и жаловаться, что все деньги уходят на детей.

Но и среди остальных — полная тоска. Я не понимаю, почему мужчины с СЗ такие крохоборы. На полном серьезе предлагают весь день (если выходной) гулять по парку, даром что глубокая осень. При этом любые кафешки обходят за километр. Если все же зашли, то один попросил оплатить счет в конце (благо, было немного), другой счет разделил. Счет за несчастную чашку кофе и условный маффин! Другие сразу начинают намекать на продолжение в гостинице, раз он за меня заплатил!

Я сама себя обеспечиваю, но мужчина должен улучшить мою жизнь, а не висеть камнем на шее. Придумывать интересные свидания, дарить подарки, радовать как-то. Иначе зачем это все?

У меня на странице фото с курортов и приличных мест, то есть свой уровень запросов я не скрываю. Не понимаю, это мне так не везет или мужчины на СЗ все халявщики?