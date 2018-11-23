Наболело: «Осталась без денег и беременная двойней»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

В прошлом году я с дочкой поехала в отпуск на море в Ейск. Там познакомилась с Дмитрием. Приятный мужчина 47 лет (мне тогда было 41), бывший военный. У нас случился роман.

Отпуск пролетел как одно мгновение. Мы с дочкой уехали домой в Питер, а с Димой продолжили общаться в интернете. Он писал, что я увезла с собой кусочек его сердца, хочет, чтобы я переехала к нему жить. Я пообещала подумать, и тут выясняется, что я в положении.

Сообщила ему об этой новости сразу. Он обрадовался, ведь давно хотел ребёночка. Предложил выйти за него замуж.

Мне всё не верилось, что я снова буду счастлива, обрету семью, появится ребёночек, и у меня будет любимый человек. Такой заботливый, чуткий, родной, всепонимающий (у меня за спиной два брака, и я надеялась что вот он крепкий и окончательный последний брак).

Первое УЗИ показало, что у меня будет двое малышей. Я в шоке, он тоже. Дима мечтал, как мы будем возить близнецов на Чёрное море, как будем жить вместе, подобрал школу для моей дочки, даже начал строить дом для большой семьи. Я уже практически была на чемоданах, Дима собирался приехать за нами, чтобы перевезти к себе.

Вот только мама его была против, мол, откуда ты знаешь, что это твои дети. Дима убеждал меня, что мама насмотрелась телевизор, что он переломит ситуацию. А через три недели просто пропал. Перестал отвечать мне. Без всяких объяснений.

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Месяц я была как каменная, даже плакать не могла. Не понимала, что произошло, перебирала в мыслях причины, которые могли заставить его так поступить. Стала ему писать в соцсетях, где автоматически сразу попадала в черный список.

Так я оказалась одна, без поддержки, без финансов (я уволилась, собираясь переезжать), беременная двойней, с девятилетней дочкой. Подрабатывала пока могла, ездила убирать квартиры, мыла окна. Ждала появления малышей.

Мальчики родились в 7,5 месяцев. У меня случилась преэклампсия, тянуть было нельзя и мне сделали кесарево сечение. Маленькие, но крепкие ребятки были удивительными! Проявили любовь к жизни с первых минут. Сами закричали и получили отличные баллы по шкале Апгар. Но несмотря на всё, пришлось им месяц полежать в больнице, чтобы подрасти и набрать вес.

Каждый день я ездила к ним на дневной стационар, кормила, заботилась и думала о том, чтобы с моими сынишками всё было хорошо.

По совету подруги написала Диме письмо, в котором рассказала, что детки родились, как всё прошло, и какие славные сыночки у нас с ним теперь есть. Приложила фотографии. В ответ получила такую фразу:

"Всё это конечно умилительно, но я бесплоден!"

Это было ударом под дых. Ревела я долго. Как же так? Такие долгожданные и не нужны отцу!

Сейчас моим мальчишечкам 8 месяцев. Отлично развиваются. Здоровые смышлёные крепыши.

Только папе своему они так и не нужны. Родители его на мои смс раздражаются и жалуются другим своим родственникам (которые потом со мной разборки устраивают), что они вообще ни при чём. Мол, подавай на папашу в суд, делай ДНК, пусть суд его накажет. Накажет. Своими родными детьми!