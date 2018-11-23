Прошу совета: живу с родителями в 35 лет

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Я взрослый мужчина, мне 35 лет. У меня, в общем-то, все хорошо: есть и работа, и жизненные цели, и увлечения. С общением проблем нет никаких, но смущает только одно — на меня настороженно смотрят девушки, когда я говорю им, что живу вместе с родителями в своем зрелом возрасте.

Сначала они думают, что со мной что-то не так, что я инфантильный и держусь за мамину юбку. Потом начинают думать, что родители тяжело больны и поэтому я с ними. Но на самом деле все проще — я не вижу смысла снимать жилье, когда у меня есть собственное. Да, не отдельное, да, под одной крышей с родителями, но это же и есть моя семья! Когда свою построю, тогда и буду думать, как обосноваться в отдельной жилплощади. Но думаю, что так никогда и не женюсь, ведь девушки боятся, что я просто не уеду от матери с отцом. Устал от этих постоянных шаблонов и смущенных взглядов.