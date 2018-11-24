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Прошу совета: муж обижается, потому что не готовлю 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
С мужем знакомы семь лет, пять из них в браке. Я любовью к кулинарии никогда не отличалась и он это знал. Готовит либо он, либо еду заказываем на дом, либо покупаем в отделе кулинарии.
Все было нормально, но в последнее время он сам не свой: ему вдруг стало обидно, что другим мужьям жены обеды собирают, а он бизнес-ланчи ест. Что за детские капризы? Мы же взрослые люди, оба работаем и в состоянии купить себе поесть то, что хочется именно сейчас. А стоять у плиты после работы он может и сам, если есть желание. Обиделся.
Не разводиться же из-за такой ерунды?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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