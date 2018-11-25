Прошу совета: выгнал из дома на мороз

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Познакомилась с молодым человеком, встречались в общественных местах, но на пятое свидание он пригласил меня смотреть кино к себе домой. Я сразу оговорила, что к интиму не готова, мы всего лишь месяц знакомы, но просто в гости прийти согласна. Он сказал, что понял, приставать не будет, а фильм интересный покажет. Но когда мы оказались у него, он сразу полез целоваться, начал расстегивать одежду, я еще раз напомнила, что мы так не договаривались, он меня оттолкнул и сказал, чтобы я сваливала и побыстрее. Выгнал, короче, из дома на мороз. А у меня даже денег на такси не было, пришлось пешком идти по снегу и холоду целый час. Разве это нормально, вот так выгонять, если сразу обещал не лезть с сексом?