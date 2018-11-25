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Прошу совета: выгнал из дома на мороз 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Познакомилась с молодым человеком, встречались в общественных местах, но на пятое свидание он пригласил меня смотреть кино к себе домой. Я сразу оговорила, что к интиму не готова, мы всего лишь месяц знакомы, но просто в гости прийти согласна. Он сказал, что понял, приставать не будет, а фильм интересный покажет. Но когда мы оказались у него, он сразу полез целоваться, начал расстегивать одежду, я еще раз напомнила, что мы так не договаривались, он меня оттолкнул и сказал, чтобы я сваливала и побыстрее. Выгнал, короче, из дома на мороз. А у меня даже денег на такси не было, пришлось пешком идти по снегу и холоду целый час. Разве это нормально, вот так выгонять, если сразу обещал не лезть с сексом?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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