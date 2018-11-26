Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: как выбить у мужа денег на роды 

Рамблер 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я очень боюсь рожать. Чем больше погружаюсь в тему, читаю форумы, отзывы, статьи, тем страшнее становится. Понимаю, что бесплатные роды — это вообще кот в мешке, никто ни от чего не застрахован и гарантий никаких. Поэтому мне хочется рожать за деньги, даже в том же роддоме совсем другое отношение будет, более внимательное. Мама со мной согласна, но денег у нее нет. А муж не хочет тратиться, говорит, что я справлюсь и он в меня верит. Свекровь вообще старой закалки, на все мои аргументы у нее один ответ — а как бабы раньше в поле рожали? При том что у самой был блат, ее отец дружил с главврачом роддома, и у нее все прошло по высшему разряду. Я не знаю, как выбить у мужа денег на роды, что ему сказать, чтобы он понял, что это на самом деле важно.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет98
Как жизнь отомстила звездным разлучницам
Девушка потратила 3 миллиона на пластику133
Нюша показала фигуру на девятом месяце беременности6
Звезды, родившие в подростковом возрасте
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
01:00
Вера Брежнева показала архивное видео
Звёзды Другое
04:53
Как жизнь отомстила звездным разлучницам
Звёзды Любовь
12:24
Самые умные киноактёры
Звёзды Психология
04:49
Главная любовь Романа Карцева
Любовь Звёзды
03:02
Блогер 4 года отращивала ногти, чтобы выиграть спор
Красота
04:36
Знаменитости, которые выглядят подростками
Звёзды Красота
00:55
На Бузову обрушились за голые ягодицы
Звёзды
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение