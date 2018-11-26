Прошу совета: как выбить у мужа денег на роды

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я очень боюсь рожать. Чем больше погружаюсь в тему, читаю форумы, отзывы, статьи, тем страшнее становится. Понимаю, что бесплатные роды — это вообще кот в мешке, никто ни от чего не застрахован и гарантий никаких. Поэтому мне хочется рожать за деньги, даже в том же роддоме совсем другое отношение будет, более внимательное. Мама со мной согласна, но денег у нее нет. А муж не хочет тратиться, говорит, что я справлюсь и он в меня верит. Свекровь вообще старой закалки, на все мои аргументы у нее один ответ — а как бабы раньше в поле рожали? При том что у самой был блат, ее отец дружил с главврачом роддома, и у нее все прошло по высшему разряду. Я не знаю, как выбить у мужа денег на роды, что ему сказать, чтобы он понял, что это на самом деле важно.