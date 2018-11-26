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Прошу совета: боюсь, что он обыкновенный альфонс 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Не скажу, что я реально много зарабатываю, но на жизнь хватает и на развлечения кое-какие тоже. Всегда считала, что женщина как минимум должна предлагать заплатить за себя на первых свиданиях, когда все только начинается и ничего еще непонятно. Обычно мужчины отказывались, но я никогда не оставалась в долгу, и например, сама покупала билеты, когда приглашала на концерт. Сейчас попала в странную ситуацию, я влюбилась, он тоже, ураган чувств и какие-то невозможные эмоции, но всегда получается так, что плачу за нас только я. У него то карточка заблокирована, то партнеры подвели, то у бабули операции, то у любимого кота. Я верю, конечно, но иногда появляются сомнения, а вдруг он все же врет и на самом деле мой мужчина — обыкновенный альфонс. Потом мне становится стыдно от этих мыслей, ведь он такой любящий и хороший. А что делать не знаю, деньги зажимать некрасиво, от встреч отказываться тоже, но и мои ресурсы не бесконечны. Не кредит же брать?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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