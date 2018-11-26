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Прошу совета: нормально ли читать переписки мужа 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я головой-то понимаю, что этого делать нельзя, наверное, и у каждого должно быть личное пространство, но муж нет-нет, да может приврать в разговорах вне зависимости от того, о чем мы говорим. Часто эта ложь вообще не нужна никому, необоснованная. Поэтому с доверием есть некоторые трудности, и мне гораздо спокойнее, когда я знаю, что там у него и как, по звонкам понимаю, с кем общался, по сообщениям — что делал, о чем с кем говорил. Так я могу спокойно засыпать, зная, что у него никого нет и он меня не обманывает как-то по-крупному. Не знаю, как отучить себя и доверять всецело мужу. Пока ничего криминального не находила.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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