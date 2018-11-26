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Прошу совета: дочь не может определиться с профессией 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Моей младшей дочери 17 лет, она учится в 11 классе и почти все ее сверстники понимают, куда хотят поступать после выпуска из школы, а моя — нет. У нее были мечты стать дизайнером или пойти в медицинский, но сейчас, что ни спрошу, так она передумала. У меня складывается впечатление, что она просто боится и ищет пути наименьшего сопротивления. Присматривает какие-то неизвестные ВУЗы, ищет, куда требуется меньшее количество сданных на ЕГЭ предметов. Я не знаю, какие лучше подобрать слова, чтобы не задеть ее, но и не хочу пускать все на самотек, она же у меня не глупая, просто себя недооценивает — она способна поступить в хороший ВУЗ. Но, кажется, ей совершенно все равно, кем быть в будущем, лишь бы сейчас попроще…
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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