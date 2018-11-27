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Прошу совета: предложил мне оплатить совместный отдых 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Собирались поехать с молодым человеком на новогодние праздники в путешествие. Выбрали Доминикану. Билеты он купил, а вот за отель и развлечения предложил заплатить мне. Объяснил это тем, что у него сейчас трудности на работе, зарплату задерживают, а оплату необходимо внести уже сейчас.
Я, честно говоря, была в шоке. Мы живем вместе не так давно, но как-то так сложилось, что основной вклад в бюджет вносит именно он. Да, я зарабатываю немного больше, чем он, но он же мужчина в конце концов.
При этом обычно он всегда оплачивает наши совместные походы в рестораны и другие развлечения. Да и нормально это, на мой взгляд, когда расходы берет на себя мужчина. В моей семье это всегда было именно так. Поэтому я даже не знаю, как отнестись к просьбе оплатить, по сути, наше путешествие. Бронь отеля пока в подвешенном состоянии. А я не знаю, стоит мне идти у него на поводу и оплачивать отдых. Может, ему завтра приспичит машину купить, а мне тогда придется его содержать?
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