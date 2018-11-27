Прошу совета: узнала, что другу изменяет его девушка

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мой хороший друг наконец нашел свою любовь. Первые серьезные долгие отношения. Я была немного наслышана о прошлом его девушки, но прошлое было относительно давним, в связи с чем я решила, что не стану ничего рассказывать другу, видя, как тот счастлив и влюблен. Вдруг, она уже изменилась, а тут я все испорчу зря. Но буквально на днях подруга сказала мне, что видела эту девушку в кино с молодым человеком, а друг мой сейчас находится в командировке. Я вся извелась, стоит ли мне ему говорить, особенно учитывая, что я видела это не своими глазами. Очень тяжело понять, как поступить правильно в этой ситуации: не лезть и не разрушать отношения, или я обязана все же ему сказать, а дальше пусть сам решает, что делать с этой информацией?