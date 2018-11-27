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Прошу совета: как научиться брать с друзей деньги 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я мастер маникюра, еще недавно обучилась архитектуре и окрашиванию бровей. Когда только училась всему, тренировалась на некоторых подругах, им маникюр, брови, мне — опыт и тренировка, набивала руку, так сказать. Теперь у меня клиенты, я квалифицированный мастер. Думала, что тем, что изначально ходил ко мне, когда я училась, буду делать в полцены, чтобы только стоимость материалов окупалась хотя бы. Но никак не могу сказать им, что теперь мои услуги платные. Неудобно. Они и сами не предлагают деньги и не говорят вообще об этом, звонят в свое свободное время, узнают, когда у меня "окно" и просто приходят. Понимаю, что так буду работать в минус, подруга то не одна, и не две, а деньги зарабатывать нужно.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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