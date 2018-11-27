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Прошу совета: я зарабатываю больше мужа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Меня точно нельзя обвинить в том, что я вышла замуж из-за денег, так как я попросту больше зарабатываю. Сильно больше. В два с половиной раза. Я мужа очень люблю и не собираюсь бросать его из-за денег, но я ужасно хочу, чтобы он получал больше. Хотя бы потому, что, я уверена, так каждому будет намного комфортнее. И он будет чувствовать себя гораздо лучше как настоящий мужик, и я наконец перестану переживать, как "затащить" все налоги, долги, ипотеку и тд. Он свои деньги на дело тратит, на семью, но их очень мало. Работа со смешной зарплатой, но неплохими перспективами. Только вот за какими горами эти перспективы — пока не ясно. Как подтолкнуть его на то, чтобы он что-то поменял, а не сидел ровно, зная, что я все оплачу?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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