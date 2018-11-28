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Мужской взгляд: «Жена не хочет, значит нужна подружка» 

Рамблер 28 ноября 2018
Фото: depositphotos.com
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
С супругой вместе шесть лет. Понятно, что страсть первых встреч уже давно в прошлом, но то, что сейчас происходит с нами, меня пугает не на шутку.
Я себя красавцем не считаю: пузико небольшое есть, зубы подлечить бы, но деньги зарабатываю хорошие, с детьми занимаюсь, по бабам не гуляю и домой всегда прихожу. Жену свою люблю искренне, но оказаться с ней в постели задачей стало непосильной. Утром бужу ее, целую в ушко, а она отбрыкивается — времени в обрез, детей надо в сад и в школу собирать, завтрак готовить. Все понимаю, вечером домой прихожу, ребятишек спать уложим, сами фильм сидим смотрим. Я ее по спинке гладить начинаю, намекаю всячески, а она опять сбежать умудряется под разными предлогами: то у нее что-то болит, то я не так сказал что-нибудь и она картинно обижается. Ищет, в общем, повода любого близости избежать.
Знаю, что тут мне сразу скажут: "А ты говорить-то напрямую пробовал?". Конечно, но отвечает мне жена просто — говорит, что нормально же у нас все. Еще и лицо такое удивленное делает.
А я уже на стену лезу. При живой-то жене мне теперь что — в ванной закрываться вечерами? Не дело это. Я хочу по-человечески с ней: вернуть былую страсть и интим в отношения двух взрослых людей.
Друг рассмеялся, например. Сказал, что я слишком хороший для собственной жены. Говорит, раз жена не хочет, значит нужна подружка. И я с ним в этом мнении уже почти солидарен…
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