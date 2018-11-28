Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: я похудела, а никто не заметил 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Это очень обидное чувство: я похудела на два размера, но все вокруг оставили это без внимания. Более того, подруга умудрилась даже как-то поддеть.
Пошли с ней вместе недавно по магазинам, я была в раздевалке. Взяли джинсы с ней. Она быстренько все примерила, а я закопалась. Чтобы из раздевалки не выходить, попросила принести ее еще парочку джинс из зала. Она кивнула и ушла. Через пять минут вернулась с джинсами 32 размера! Я говорю: "Мне 30-й нужен максимум! Иногда и в 29-й влезаю". Она в ответ: "А ты разве схуднула?". И окинула взглядом так оценивающе.
Теперь не понимаю, это она намеренно меня уколоть захотела или я действительно не так уж и заметно сбросила вес. Как понять, это подруга не со зла или все-таки специально? Очень было обидно, теперь общаться с ней нормально не могу, пока все не выясню.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда6
Фитнес-блогеры похвастались своей фигурой39
Королеву осудили за внешний вид12
Назван самый полезный яблочный сок2
Самые частые причины женских измен
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
04:31
Знаменитости, плохо учившиеся в школе
Звёзды
10:57
Еда, с которой мы познакомимся уже скоро
Еда
05:04
Что рассорило Людмилу Сенчину и Стаса Намина
Звёзды Любовь
04:49
Изъяны звезд, которые мало кто замечает
Звёзды Красота
00:37
Как за год подорожали главные новогодние блюда
Еда
04:36
Почему Анна Седокова так и не нашла мужа
Звёзды Дети
00:13
Сексуальная дочь Маликова свела с ума россиян
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение