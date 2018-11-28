Прошу совета: я похудела, а никто не заметил

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Это очень обидное чувство: я похудела на два размера, но все вокруг оставили это без внимания. Более того, подруга умудрилась даже как-то поддеть.

Пошли с ней вместе недавно по магазинам, я была в раздевалке. Взяли джинсы с ней. Она быстренько все примерила, а я закопалась. Чтобы из раздевалки не выходить, попросила принести ее еще парочку джинс из зала. Она кивнула и ушла. Через пять минут вернулась с джинсами 32 размера! Я говорю: "Мне 30-й нужен максимум! Иногда и в 29-й влезаю". Она в ответ: "А ты разве схуднула?". И окинула взглядом так оценивающе.

Теперь не понимаю, это она намеренно меня уколоть захотела или я действительно не так уж и заметно сбросила вес. Как понять, это подруга не со зла или все-таки специально? Очень было обидно, теперь общаться с ней нормально не могу, пока все не выясню.