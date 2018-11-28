Прошу совета: бывший не платит алименты

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Вышла замуж, как говорится, по залету, отец от ребенка не отказывался, но и желанием особо не горел, поступил, как честный человек и настоящий мужчина. У нас родилась прекрасная дочка, но друг к другу чувств никаких не было, жили, как соседи, мирно, и ладно. Через год я совершенно неожиданно влюбилась, все закрутилось, и еще через год я вышла замуж. От бывшего мужа ничего не требовала, новый признал дочку, как свою, я со временем вышла на работу, бывший муж тоже встретил свою настоящую половинку. И все у всех хорошо. Но вот я снова беременна, старшей дочке уже четыре, у меня на носу декрет, и я понимаю, что деньги нужны любые. Пишу бывшему, так и так, хочу алименты, а он считает, что уже ничего не должен. Но как же так, ведь дочь его, и четыре года он вообще ни о чем не думал, видел ее по праздникам. Наверное, там новая жена командует. Не знаю, как его убедить, хочется решить все мирно, а в суд не хочется.