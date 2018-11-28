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Прошу совета: муж тратит все деньги на свою родню 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы поженились два года назад. Сейчас взяли ипотеку, оба работаем. Муж — хозяйственный и ответственный, но есть проблема. У него двое младших братьев и сестра, мать и очередной отчим. И он считает себя обязанным им всем помогать.
Семья у него не слишком благополучная, мать замужем в третий раз, с его родным отцом давно в разводе, и его уже нет. При этом свекровь любит подарки по любому поводу, и для себя, и для детей (муж самый старший). Хотя оба его брата уже начали работать, мать постоянно так или иначе выпрашивает помощь. Когда мы делали свадьбу, свекровь не предложила нам помочь даже для приличия, деньгами помогли мои родители. При этом на свадьбу пришла вся семья, и еще куча их родни.
Свекровь уже начала получать пенсию, но еще работает. Отчим тоже работает. Но денег в семье никогда нет, при этом в своих хотелках себе отказывать не любят.
Сейчас мы начали думать о ребенке, но нам явно не будет хватать денег, если муж и дальше будет постоянно помогать своим родным. Как его убедить, что он прежде всего должен думать о своей семье, то есть о нас?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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