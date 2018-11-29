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Прошу совета: «Как заставить мать уйти из квартиры» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Август"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я живу отдельно от родителей с тех пор как закончила институт. Раньше снимала квартиру, но год назад купила свою. Родители немного помогли, но основная сумма была моей.
Два месяца назад я узнала от мамы, что она подает на развод. Выяснила, что отец ей изменил. Он хочет помириться, но мама отказывается. Она собрала вещи и переехала ко мне.
Уже через пару недель мне стало понятно, что жить вместе нам сложно. У меня свой распорядок жизни, и я не нуждаюсь в контроле. Тем более, что мама все делает и расставляет по-своему и это меня раздражает. Кроме того, отец приезжает по вечерам, чтобы поговорить с мамой и все это заканчивается скандалами. А мне после работы хочется тишины и покоя.
Я уже не раз намекала, что надо или вернуться домой, или подавать на раздел квартиры. Но маме, видимо, нравится, что отец ее уговаривает и она ничего не хочет менять. Еще и обижается, говорит, что я гоню ее из дома. А я чувствую, что моя мечта об отдельной жизни рушится на глазах.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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