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Прошу совета: муж живет на две семьи 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Замужем полтора года. У мужа была другая семья, там подрастает сын, мальчику 5 лет. У нас детей пока нет, но оба хотим дочку.
D последнее время я стала замечать, что муж начал проводить с бывшей семьёй практически все время. Он работает сутками (2 дня на работе, 2 — дома) и почти сразу после дежурства уезжает к бывшей, объясняя это тем, что хочет чаще видеться с сыном.
Так продолжается уже почти четыре месяца. Я мужа практически не вижу. Ночевать, конечно, он приезжает домой, но на общение времени не хватает. Меня такая ситуация откровенно бесит. Он хороший отец, сына обеспечивает полностью, помогает во всем. Разумеется, это правильно, но ведь у нас тоже семья! И мне тоже хочется внимания!
Разговоры об этом часто перетекают в ссоры. Он утверждает, что я должна понимать, что сын для него важен. И я должна была это понимать, когда выходила замуж. Так я понимала и понимаю, но можно же найти какой-то выход из ситуации.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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