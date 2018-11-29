Прошу совета: после нашей свадьбы все стало серым

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Как только я вышла замуж, моя жизнь круто изменилась! Но, увы, не в лучшую сторону. Мы с мужем погрузились в работу с головой, навалились бытовые дела. Даже на отпуск приходится копить так долго, что проще никуда не ехать, ибо деньги тяжело достаются.

Стали нервные, из дома редко выходим. Все время маршрут работа-магазин-дом. Ужасно надоело! Будто с замужеством стало невозможно просто выйти и посидеть в баре с подругами или сходить потанцевать в клуб. Все деньги в общий бюджет. А общий бюджет — на бытовые нужды. Мрак! Как выбраться из этого замкнутого круга?