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Прошу совета: после нашей свадьбы все стало серым 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Как только я вышла замуж, моя жизнь круто изменилась! Но, увы, не в лучшую сторону. Мы с мужем погрузились в работу с головой, навалились бытовые дела. Даже на отпуск приходится копить так долго, что проще никуда не ехать, ибо деньги тяжело достаются.
Стали нервные, из дома редко выходим. Все время маршрут работа-магазин-дом. Ужасно надоело! Будто с замужеством стало невозможно просто выйти и посидеть в баре с подругами или сходить потанцевать в клуб. Все деньги в общий бюджет. А общий бюджет — на бытовые нужды. Мрак! Как выбраться из этого замкнутого круга?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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