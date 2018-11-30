Прошу совета: завидуют, потому что не работаю?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Почему-то у нас считается, что раз домохозяйка, то бездельница. Такой сразу образ, будто сидишь целый день дома и ничего не делаешь.

Я домохозяйка и горда ею быть. А вот мои подруги уверены, что я разленилась и просто не хочу работать.

Отчасти это правда — работать я не хочу, но не потому что ленивая, а потому что зарабатывать у меня получается куда хуже, чем содержать дом в чистоте.

К слову, с задачей заработка прекрасно справляется любимый супруг. Он получает очень хорошо, мы можем позволить себе домработницу и даже повара, который готовил бы каждый день. Но я на порог не пущу незнакомого человека и не дам ему копаться в вещах тем более. Все делаю сама: квартира у нас четырехкомнатная 140 метров. Уж поверьте, есть чем заняться! А на то, чтобы ужин состряпать, каждая женщина знает, что уйма времени уходит.

Я не жалуюсь — у меня в жизни все хорошо. Но как переломить это устоявшееся мнение окружающих, что раз домохозяйка, то бездельница?