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Прошу совета: «Боюсь остаться нищей с таким мужчиной» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "За бортом"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я зарабатываю меньше ста тысяч, как мне кажется, этого мало для активной жизни в Москве. У меня еще такая специальность, что значительно больше я получать и не буду, к сожалению.
Никогда раньше не искала богатого мужчину, чтобы он меня обеспечивал, но ведь всегда приятно иметь рядом амбициозного и успешного человека. Когда я встретилась с моим нынешним мужчиной, он мне именно таким и показался, хоть тогда и не сильно больше меня зарабатывал… Я посчитала, что потенциал у него имеется, и на работе ему есть куда расти.
Прошел год, но ничего не поменялось, больше зарабатывать он не стал, развиваться на работе ему неинтересно, да и потребности у него не такие, как у меня.
Недавно он сделал мне предложение, а я вся в раздумьях. Он очень душевный и понимающий человек, но я боюсь остаться нищей с таким безынициативным и не амбициозным мужчиной.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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