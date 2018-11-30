Прошу совета: отказалась брать его фамилию

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

У моего мужа неблагозвучная фамилия. Вообще-то она откровенно некрасивая, поэтому я сразу сказала, что оставлю себе свою.

Жених такое заявление воспринял вполне нормально. Я ему даже предложила взять свою, но делать этого он не стал.

И вот наступил день икс. Мы расписались и уехали праздновать в ресторан в кругу друзей и родственников. В какой-то момент его сестра окликнула меня, назвав моим именем и фамилией мужа. Я улыбнулась и ответила, что оставила свою. С того момента с лица сестры супруга уже не сходила кислая мина. Весь праздник она сверлила меня взглядом и настроила против меня всю родню со стороны мужа.

Со дня свадьбы уже прошло несколько месяцев, а свекровь все не унимается и вставляет колкости про то, что я "некрасивую фамилию" брать не захотела.

А я руками развожу. Да, не захотела. Зачем страдать всю жизнь, если есть вариант этого не делать?

Мужа я люблю, но фамилия к этому не имеет никакого отношения. Когда же мои новоиспеченные родственники устанут меня донимать?