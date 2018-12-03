Мужской взгляд: «Моя жена — преступница»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Жена моя преступница. Это история не так уж и необычная.

Мне 52 года ей 42, мы живем вместе 21 год. Во всех семьях бывают ссоры и недопонимания. Но этот случай ужасный и выходит за любые рамки.

Как-то раз при очередной ссоре она ударила меня по лицу, я на автомате ей ответил, и тут и произошло то, чего я не ожидал. Она изо всей силы несколько раз ударила меня полным чайником стеклянным по голове в область виска. Кровь брызнула во все стороны.

Да, это могло привести к убийству собственного мужа на глазах у маленького сына. Он как раз в это время играл с игрушками в соседней комнате.

Я отмывал стены и мебель от собственной крови.

Вот мне интересно ваше мнение на этот счет. Страшно даже себе представить, что было бы, если бы она меня убила. Как бы сложилась жизнь детей и ее самой.

Я хочу только об одном сказать: разводиться не хочу, очень люблю своего сына и хочу чтобы он рос в полной семье.