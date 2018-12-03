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Мужской взгляд: «Моя жена — преступница» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Assemble Media
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Жена моя преступница. Это история не так уж и необычная.
Мне 52 года ей 42, мы живем вместе 21 год. Во всех семьях бывают ссоры и недопонимания. Но этот случай ужасный и выходит за любые рамки.
Как-то раз при очередной ссоре она ударила меня по лицу, я на автомате ей ответил, и тут и произошло то, чего я не ожидал. Она изо всей силы несколько раз ударила меня полным чайником стеклянным по голове в область виска. Кровь брызнула во все стороны.
Да, это могло привести к убийству собственного мужа на глазах у маленького сына. Он как раз в это время играл с игрушками в соседней комнате.
Я отмывал стены и мебель от собственной крови.
Вот мне интересно ваше мнение на этот счет. Страшно даже себе представить, что было бы, если бы она меня убила. Как бы сложилась жизнь детей и ее самой.
Я хочу только об одном сказать: разводиться не хочу, очень люблю своего сына и хочу чтобы он рос в полной семье.
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