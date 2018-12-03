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Прошу совета: остаться матерью-одиночкой или терпеть 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы с мужем давно хотели ребенка. Но долго по разным причинам не получалось. Сначала откладывали из-за маленьких зарплат, потом ждал, когда удастся разменять квартиру и съехать от его брата с женой, с которыми долго приходилось делить жилплощадь. Затем несколько лет у меня проблемы со здоровьем. Наконец, все сложилось и я смогла забеременеть. Счастью не было предела, казалось, что свернем горы. Однако я ошибалась в том, что мой муж к этому готов. Я его совсем не вижу дома, у него вечные дела, встречи с друзьями, просмотры футбола и вечернее пиво. Никакого дела до семьи, заработать для будущего ребенка побольше — вообще речи нет. Меня все это достало и я хочу от него уйти, но ребенок… Правильно ли его лишать семьи? Стоит ли дать мужу еще один шанс, терпеть все это или, ничего не боясь, уходить, надеясь на помощь родителей?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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