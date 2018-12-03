Прошу совета: остаться матерью-одиночкой или терпеть

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы с мужем давно хотели ребенка. Но долго по разным причинам не получалось. Сначала откладывали из-за маленьких зарплат, потом ждал, когда удастся разменять квартиру и съехать от его брата с женой, с которыми долго приходилось делить жилплощадь. Затем несколько лет у меня проблемы со здоровьем. Наконец, все сложилось и я смогла забеременеть. Счастью не было предела, казалось, что свернем горы. Однако я ошибалась в том, что мой муж к этому готов. Я его совсем не вижу дома, у него вечные дела, встречи с друзьями, просмотры футбола и вечернее пиво. Никакого дела до семьи, заработать для будущего ребенка побольше — вообще речи нет. Меня все это достало и я хочу от него уйти, но ребенок… Правильно ли его лишать семьи? Стоит ли дать мужу еще один шанс, терпеть все это или, ничего не боясь, уходить, надеясь на помощь родителей?