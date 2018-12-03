Прошу совета: муж не дает мне развиваться

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Видимо, у моего мужа внезапно появились комплексы. Все, чем бы я не стала заниматься, если это позволяет мне стать более независимой в финансовом плане, вызывает его жесткое неодобрение. Он хочет, чтобы я сидела дома и, как говорится, варила борщи. А у меня свои амбиции, да и деньги лишними никогда не бывают. Он, конечно, для меня их не жалеет, но он и не миллионер. Я же не собираюсь бежать к другому, я хочу просто тоже зарабатывать. Тем более, если дело мне доставляет удовольствие. Как объяснить ему, что мне тоже необходимо самореализовываться, я не хочу быть домохозяйкой.