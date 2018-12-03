Прошу совета: квартиру отца отдают сводной сестре

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

В наследство от моего погибшего отца мне и маме достались квартиры. Двушка и трешка мне, однушка — маме. У нее помимо меня есть еще одна дочь от брака с другим мужчиной. Так вот эта моя сводная сестра вдруг запретендовала на собственность хоть в какой-то квартире. Моих ей, конечно, не видать, поэтому она пошла к маме. Та, не долго думая, отдала ей свою однушку, которая принадлежала моему отцу (сестра к нему не имела вообще никакого отношения, как вы понимаете), а сама переехала в мою двушку. Мне не жалко, но с чего вдруг? У нее есть свой отец, есть жених — явно их забота. Когда я показала маме свое недовольство, она обвинила меня в том, что мне просто не хочется пускать к себе родную мать и вообще я бессердечная. Это нормально?