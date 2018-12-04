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«Когда жена умерла, теща не дала мне спиться» 

Спид-Инфо 12 минут назад
Фото: Спид-Инфо
Часто слышу, как мужики клянут своих тещ. А для меня она стала настоящим другом. С ее дочкой мы поженились совсем зелеными, после школы, что называется, по залету.
Родители мои были пьющие, рос я чуть не сиротой. Переживал, что приличная, состоятельная семья жены меня определит в нахлебники. Но меня приняли как родного. Теща помогла найти хорошую работу, убедила поступить заочно в институт. Старший сын вырос практически у нее на руках. Даже в конфликтах с женой она часто вставала на мою сторону. Вместе с тестем помогла нам купить первую квартиру, поставила на ноги детей. Жена у меня была сердечница и ушла рано. После ее смерти я первый раз в жизни запил — от дурной наследственности никуда. И снова теща мне помогла, уговорила поехать к наркологу. А потом глаз не спускала, не дала скатиться в яму. Когда я пришел в себя, Анна Васильевна познакомила меня с дочерью своей подруги. Вот скажите, какая мать, потерявшая единственную дочку, будет подыскивать овдовевшему зятю новую жену?! А теща понимала: что один я не справлюсь, сорвусь. С той женщиной у меня не получилось, но кризис я пережил. Через пару лет встретил другую, снова женат. И тещи у меня теперь две, но мамой я по-прежнему называю только Анну Васильевну. Скоро ей исполнится 75, и пусть это письмо станет для нее сюрпризом. Спасибо Вам, мама! Долгих лет и здоровья!
Д. Коньков, Екатеринбург
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