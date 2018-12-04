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Прошу совета: не могу перестать следить за бывшим 

Рамблер 1 час назад
Фото: giphy
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Со своим бывшим мужчиной мы разошлись больше трех лет назад. Много воды утекло с тех пор: обоюдная ненависть сменялась безразличием, безразличие — желанием общаться. Расстались мы далеко не друзьями, поэтому контакт с ним я оборвала. Но угомониться и перестать следить за каждым его шагом я просто не в состоянии. Это совершенно неконтролируемое любопытство из серии "каково ему там без меня живется?".
У меня давно уже новый парень. Я его люблю и ни на кого бы его не променяла. Но перестать совать нос в соцсети бывшего никак не могу — время от времени захожу к нему в профиль и рассматриваю новые фотографии. Обязательно смотрю даже снимки, на которых он отмечен, а также отслеживаю, на кого он подписан.
Любопытство будто ест меня изнутри. Если запрещаю себе лезть в его соцсети, то начинаю нервничать и чесаться. Как перестать издеваться над самой собой?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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