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Прошу совета: в семье я гадкий утенок 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Не знаю, как избавиться от депрессии. Мне всего 25, а мне уже все надоело. Я с силой заставляю себя открыть глаза по утрам, идти на работу. Жизнь превратилась в монотонный график работа-дом-работа, свободное время я учусь, получая высшее образование. Личной жизни нет, да и личности собственно тоже.
Все время мня учили быть хорошей девочкой: ты неправильно говоришь, неправильно сидишь, где твои манеры, 250 репетиторов. Не пойми для чего, в меня впихнули все, что только нужно, кроме одного — у меня не было опыта взаимодействия с миром, за что я расплачиваюсь до сих пор. Я взваливаю на себя кучу всего, забывая о себе, мне легче жить, решая чужие проблемы и заботы, чем решать собственные. Встречаясь с трудностями взаимодействия с людьми, я просто отстраняюсь от них.
В семье, я гадкий утенок, замуж не выскочила, работаю на нищебродской работе (работать учительницей в школе не престижно), сижу на шее родителей, так как зарплаты не хватает, чтобы снимать жилье. Добавим к этому лишний вес и получаем список тем, которые постоянно обсуждаются, когда семья в полном составе, а именно на всех праздниках. Безусловно, задеть за живое и сыпать соль на рану — это все делается исключительно из-за сильной любви ко мне убогой, в ответ на что я должна быть до соплей им благодарна.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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