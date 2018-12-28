Прошу совета: муж хочет продать мою квартиру

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы живем с мужем в моей квартире с тех пор, как начали встречаться. Три года назад у нас родился сын. Когда начали планировать второго ребенка (у меня сейчас некоторые проблемы со здоровьем), муж предложил продать мою однушку и купить трешку в ипотеку. А деньги за однушку пойдут как первый взнос.

Но эта квартира принадлежит мне, а новая будет общей. Еще до рождения сына мы собирались откладывать деньги на расширение жилплощади, но я всегда планировала оставить эту квартиру себе, а потом сыну. Но муж, к сожалению, не умеет экономить правильно, поэтому лишних денег у нас почти нет. А во время декрета я потеряла контроль над нашим бюджетом, муж тратил деньги как хотел.

У него своего жилья нет, только родительское, но скорее всего, оно достанется его сестре, так хочет его мама. Муж обижается, говорит, что я ему не доверяю. Но в жизни всякое может случится, и я не хочу рисковать уже тем, что имею. Как его отговорить от этой идеи?